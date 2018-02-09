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Шатдаун триває: держустанови США знову закрилися через відсутність бюджету.

Раніше цього тижня керівництво демократів і республіканців у сенаті домовилося з проектом нового довгострокового бюджету, що передбачає значне підвищення витрат. Конгрес США не прийняв новий бюджет, зробивши неминучим щонайменше короткочасне призупинення роботи федеральних установ після півночі за вашингтонським часом (06:00 за Гринвічем, 09:00 за Київським часом). Попередній "шатдаун" тривав три дні з 20 до 23 січня і завершився прийняттям тимчасового бюджету на три тижні. Термін дії цього бюджету закінчується опівночі за місцевим часом, після чого федеральні установи повинні будуть припинити виконувати всі свої функції, крім життєво важливих. Раніше цього тижня керівництво демократів і республіканців у сенаті домовилося з проектом нового довгострокового бюджету, що передбачає значне підвищення витрат. Однак консервативний сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол, який виступає проти будь-якого збільшення витрат федерального уряду, зумів самотужки затягнути засідання палати так, що часу на голосування до опівночі не залишилося. 20 січня федеральні відомства США припинили роботу через відсутність фінансування. Конгрес США не зміг прийняти федеральний бюджет країни до опівночі - терміну закінчення нинішнього закону про фінансування уряду. Проти закону проголосувало більшість сенаторів-демократів. Таку ситуацію у США називають шатдауном. Після шатдауна низку держустанов по всій країні припинили роботу, чиновників відправили в неоплачувану відпустку. Стратегічно важливі відомства, які займаються питаннями громадської і національної безпеки, продовжують виконувати свої функції.