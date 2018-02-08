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Кількість бурових вишок у світі стрімко зросла

08 лютого 2018

У США і Канаді зараз працюють 1215 бурових вишок. На частку Північної Америки припадає 55,9% працюючих у світі бурових проти 51,4% роком раніше. Кількість діючих нафтових і газових бурових установок у світі в січні зростає другий місяць поспіль і досягла максимальної позначки із серпня 2015 року. Про це свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. Так, у середньому в минулому місяці у світі працювали 2175 установок проти 2089 у грудні. При цьому січневий рівень на 257 од. вищий за показник за аналогічний місяць 2017 року. У США кількість установок у перший місяць поточного року зросла на сім відносно грудня і становила 937. У Канаді показник підскочив на 73, досягнувши 278 бурових. Тож на частку Північної Америки на цей час припадає 55,9% працюючих у світі бурових проти 51,4% роком раніше. Кількість установок за минулий місяць в Африці збільшилася на три (до 80 бурових), на Близькому Сході - на п'ять (до 383), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - також на п'ять (до 222). Тим часом у Європі їх кількість скоротилася на три (до 84 установок) і в Латинській Америці - на чотири (до 191). Нагадаємо, за підсумками 2016 року був зафіксований мінімальний показник працюючих бурових за 17 років - 1593 бурові. У 2015 році у світі налічувалося 2337 установок, у той час як у 2014 році працювала максимально велика з 1985 року кількість установок - 3578. Baker Hughes публікує дані про діючі бурові установки з 1944 року. Спочатку компанія збирала інформацію тільки в США і Канаді, з 1975 року - по світу в цілому. Напередодні світові ціни на нафту посилили зниження. Це сталося через зростання видобутку нафти в США. Він становив 3,3% і досяг історичного рекорду - 10,25 млн барелів за добу. Вартість північноморської нафти марки Brent опустилася нижче за позначку в 66 доларів за барель.
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