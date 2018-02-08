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У Німеччині з'явиться новий командний центр НАТО - ЗМІ

Найближчим часом створять два нових командних центри НАТО. Один з них з'явиться в Німеччині, інший - у США. Офіційно рішення про розміщення нових центрів НАТО будуть прийняті на наступному тижні. У Німеччині в цьому році побудують новий командний центр НАТО. Як повідомляє в четвер, 8 лютого, Deutsche Welle, це один з двох нових командних центрів, які мають бути створені найближчим часом. На німецький центр покладається відповідальність у сфері логістики військ, військової техніки і обладнання. Офіційно рішення про розміщення нових центрів НАТО будуть прийняті на наступному тижні під час зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Місцем розташування нового центру планування і управління може стати регіон Кельна і Бонна на заході країни, де вже розміщені керівні і командні органи німецької армії - бундесверу. Іншу штаб-квартиру, за попередньою інформацією, створять у США. Її основними завданнями мають стати контроль і координація переміщень на повітряних і морських шляхах між Північною Америкою і Європою через Атлантику. Нагадаємо, у Брюсселі відбулося відкриття спільної місії України при НАТО.