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У четвер Україну засипле снігом

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні у четвер очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні. Протягом 9 лютого: в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомиській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця; в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. 8 лютого в Україні та вночі 9 лютого посилення вітру до 15-20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни (крім південних).