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ВР дозволила Парубію підписати закон про деокупацію Донбасу і передати його на підпис президенту .

Парламент не підтримав проект постанови, поданий депутатами від «Опозиційного блоку», про скасування рішення щодо ухвалення законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Верховна Рада надала можливість голові парламенту Андрію Парубію підписати закон про деокупацію Донбасу і передати його на підпис президенту Петру Порошенку. Як передає кореспондент УНІАН, депутати не підтримали проект постанови «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 січня 2017 року про прийняття в цілому проекту Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163). «За» проект постанови проголосували лише 37 народний депутатів (за необхідного мінімуму 226). Проектом пропонувалося скасувати рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» «як таке, що прийняте з грубим порушенням вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України». Читайте також Порошенко пообіцяв підписати закон про деокупацію Донбасу Зокрема, у пояснювальній записці до проекту постанови сказано, що порівняльна таблиця до другого читання була відсутня до 12 січня 2018 року, а отже, розгляд законопроекту 16-18 січня 2018 року, через 4 дні після фактичного надання депутатам порівняльної таблиці суперечить нормам Регламенту Верховної Ради. Крім того, автори проекту постанови із фракції «Опозиційний блок» вважають, що йдеться про фальсифікацію дат розміщення документів на сайті парламенту. Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163). Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль. Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними. Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам. Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.