Новини »

Погода в Україні: мороз і без опадів

В Україні 6 лютого переважно без опадів - невеликий сніг пройде на заході, півдні та в центрі країни. Практично у всіх регіонах - ожеледиця. В Україні у вівторок, 6 лютого, очікується переважно морозна погода без опадів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр. У столиці без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря - 2-4 градуси морозу. На заході країни вдень місцями пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря 2-7 градусів морозу. На півночі вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря від 1 до 8 градусів морозу. У центрі пройде невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вдень від 1 тепла до 6 морозу. На сході без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вдень від 1 тепла до 5 градусів морозу. На півдні місцями пройде невеликий сніг з дощем, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Криму без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вдень до +6 градусів тепла.