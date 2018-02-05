Парубій повідомив про відсутність у Раді подання президента щодо оновлення складу ЦВК

17:09Смотрящий Укрзалізниці
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на сьогодні подання президента щодо оновлення складу ЦВК немає.
«Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах, які пропонуються в новий склад ЦВК», – сказав Парубій 5 лютого.
Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, «має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів».
Спікер висловив сподівання, що «подання президента надійде в найближчі дні».
«Сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», – сказав він.
23 січня президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. В адміністрації президента також оприлюднили імена 13 осіб, щодо Порошенко підписав подання. У цьому поданні, як зауважила громадянська мережа «Опора», не були враховані пропозиції депутатських фракцій ВО «Батьківщина» та партії «Опозиційний блок». «Опора» назвала це подання президента «політично незбалансованим».
1 червня 2014 року сплив 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.