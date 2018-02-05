Парубій повідомив про відсутність у Раді подання президента щодо оновлення складу ЦВК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на сьогодні подання президента щодо оновлення складу ЦВК немає.

«Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах, які пропонуються в новий склад ЦВК», – сказав Парубій 5 лютого.

Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, «має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів».

Спікер висловив сподівання, що «подання президента надійде в найближчі дні».

«Сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», – сказав він.

23 січня президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. В адміністрації президента також оприлюднили імена 13 осіб, щодо Порошенко підписав подання. У цьому поданні, як зауважила громадянська мережа «Опора», не були враховані пропозиції депутатських фракцій ВО «Батьківщина» та партії «Опозиційний блок». «Опора» назвала це подання президента «політично незбалансованим».

1 червня 2014 року сплив 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.