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Біткоїн знову впав нижче $8000

05 лютого 2018

Курс біткоїна на торгах у понеділок, 5 лютого, знову демонструє падіння.

За добу криптовалюта втратила в ціні більше 12% і зараз торгується нижче відмітки в $8000.
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, станом на 10:45 за добу подешевшала на 12,38% - впавши нижче позначки в $8000. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap.
 
На даний момент біткоїн торгується на позначці $7978.
 
Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.
 
Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується на рівні $0,79.
 
Курс Bitcoin Cash знизився на 14,59% і за монету тепер дають $1073.
 
Ціна на Ethereum також у мінусі на 13,58% - до $814.
 
Капіталізація ринку криптовалюти наразі складає 378 мільярдів доларів. На частку біткоїна припадає 35,4% всього ринку.
 
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