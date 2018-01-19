Курс валют на 19 січня: євро злетів угору

На п'ятницю, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, національна валюта продовжує своє падіння.

Так, за даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 11 копійок щодо гривні. Тож у п’ятницю за 1 долар доведеться заплатити 28 гривень 77 копійок.