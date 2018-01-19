Курс валют на 19 січня: євро злетів угору

17:09Смотрящий Укрзалізниці
На п'ятницю, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, національна валюта продовжує своє падіння.
Так, за даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 11 копійок щодо гривні. Тож у п’ятницю за 1 долар доведеться заплатити 28 гривень 77 копійок.
Водночас євро значно більше додав у ціні – 22 копійки. Відтак, у п’ятницю вартість одного євро становить 35 гривень 20 копійок.