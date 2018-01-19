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Курс валют на 19 січня: євро злетів угору

19 січня 2018

На п'ятницю, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, національна валюта продовжує своє падіння.

Так, за даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 11 копійок щодо гривні. Тож у п’ятницю за 1 долар доведеться заплатити 28 гривень 77 копійок.

Водночас євро значно більше додав у ціні – 22 копійки. Відтак, у п’ятницю вартість одного євро становить 35 гривень 20 копійок.

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