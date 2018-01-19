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АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" ЧЕРЕЗ СНІГОПАДИ ПРАЦЮЄ З ОБМЕЖЕННЯМИ – ДСНС

19 січня 2018

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" через негоду працює з обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації щодо наслідків складних погодних умов станом на 21:00. Водночас аеропорти Одеси, Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Запоріжжя та Києва працюють у штатному режимі.

Сильний сніг іде в Черкаській та Чернігівській областях, помірний – у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та м. Києві, сніг з дощем – у Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях, дощ – у Миколаївській та Херсонській областях. На решті території – без опадів. Рух на автомобільних дорогах забезпечено, заторів немає.

Для роботи снігоочисної техніки частково обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях. У зв'язку з введенням тимчасових обмежень на автомобільних дорогах налагоджено міжобласну взаємодію для організації регулювання руху транспорту.

Місцеві органи влади на території країни розгорнули 4 тис. 25 пунктів обігріву, зокрема від ДСНС – 46 пунктів обігріву. На в'їздах до м. Києва встановили сім пунктів обігріву ДСНС, у Київській області – шість пунктів обігріву.

Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 384 од. тех. та 2 тис. 150 осіб. Тривають роботи з відновлення електропостачання 763 населених пунктів у восьми областях.

 
 

 

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