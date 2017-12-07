Чого бояться депутати і хто дав вказівку журналістам видалити статтю мера Ірпеня?

1 грудня 2017 року я опублікував на сайті “ЛігаБізнесІнформ” свій блог під назвою “Як журналісти-корупціонери фальсифікували рейтинг мерів-інноваторів?”. Вже через декілька днів з сайту “ЛігаБізнесІнформ” цей мій запис було видалено. Це єдиний запис до мого блогу на “Ліга”, який редакція видалила без пояснення причин. Сьогодні я розповім про причини видалення запису.

Цей блог стосувався скандалу навколо Міжнародного саміту мерів та рейтингу мерів-інноваторів. Мій текст викликав широкий резонанс у суспільстві, адже стосувався питання порушення стандартів журналістики та інформаційних атак, які використовує група чорних піарників, котрі називають себе журналістами і використовують журналістський статус для маніпуляцій і досягнення політичних цілей.

У своєму блозі я чітко описав, як колишня журналістка СТБ Ірина Федорів підставила свою колегу, журналіста “Громадського радіо” Наталію Соколенко. У результаті, на співорганізатора Міжнародного саміту мерів Ірину Озимок було вчинено психологічну атаку в ефірі “Громадського радіо”.

Ініціатором інтервю була саме Ірина Федорів, яка є подругою ведучої “Громадського радіо” Наталії Соколенко. Під час інтервю було приведено негативну цитату про Ірпінь Народного депутата Ольги Червакової, яка теж є близькою подругою Ірини Федорів. У ефір програми відбулося включення ще однієї подруги Ірини Федорів – екс-журналістки Михайлини Скорик, яка в ефірі “Громадського радіо” активно “мочила” Ірпінь, у якому проживає. До слова, Михайлина Скорик не приховує свого бажання балотуватися на посаду Ірпінського міського голови на наступних місцевих виборах. Тобто, Ірина Федорів організувала включення в прямий ефір мого політичного опонента, представивши її як просту жительку Ірпеня. Це пряме порушення стандартів журналістики, маніпуляція думкою слухачів “Громадського” та використання ефіру цієї радіостанції для досягнення політичних цілей своїх подруг.

На мій блог звернули увагу ряд авторитетних у медійному середовищі видань, зокрема, видання “Детектор Медіа”, яке професійно аналізує тенденції сучасної журналістики. Таким чином, мені вдалося розблокувати інформаційну блокаду навколо питання маніпуляцій Ірини Федорів та продажної журналістики, і ця проблема вийшла на загал, в тому числі, викликала серйозну реакцію в професійному журналістському середовищі.

Не здивуюся, якщо пост було видалено по проханню чи телефонному дзвінку одіозного Народного депутата України Ольги Червакової. Це дуже схоже на її методи. Саме вона стояла за підбурюванням журналістів багатьох провідних телеканалів готувати мочиловні сюжети про Ірпінь. Саме Ольга Червакова, зловживаючи статусом нардепа, вимагала від прокуратури Київщини “дожати Карплюка по будь-якій статті ККУ!”, про що неодноразово писали ЗМІ. Саме Червакова була автором скандальної постанови Верховної ради про розпуск Коцюбинської селищної ради (цю постанову Верховний суд України визнав незаконною та антиконституційною). Швидше за все, мета в організованої злочинної групи медіа-кілерів та чорних піарників Федорів-Червакової проста – в інтересах забудовників отримати доступ до земель Біличанського лісу. Саме Федорів та Червакова замовчують вирубку заповідного Біличанського лісу з боку Києва, називаючи це “плановою санітарною чисткою”.

Видалення мого посту на “Ліга” – це приклад інформаційної боротьби з Ірпенем. Але не лише приклад. Це чіткий факт придушення свободи слова в Україні. Адже жоден мій пост не видалявся і всі пости залишилися на сайті. Окрім того, який не сподобався Черваковій, бо там було викладено факти про злочинну діяльність її подруги.

Мені навіть не цікава позиція сайту “ЛігаБізнесІнформ”. Я розумію – подзвонили згори, а на дзвінок народного депутата не можна на реагувати. Довелося зняти. “Ліга” була вимушена в цій ситуації порушити принципи свободи слова.

Втім, мені надзвичайно цікава позиція Посольства США в Україні та USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) щодо того, свободу слова в Україні знищують якраз ті угруповування, які фінансуються за кошти платників податків США. Зокрема, “Громадське радіо”, яке Федорів використала для чорного піару проти мене, фінансується за рахунок грантових програм. “Українська правда”, де мені не дають можливості висловити свою думку (наприклад, вести блог, як Ірина Федорів, щоб ми були в рівних умовах), теж фінансується за рахунок грантів. Також мені цікава позиція USAID та американського посольства щодо того, що пані Федорів є чорним піарником, а не громадським активістом і веде активну політичну боротьбу проти мене, як мера Ірпеня та лідера політичної партії “Нові Обличчя”. Ірина Федорів у власній політичній боротьбі використовує ресурси Руху “Чесно”, який теж фінансується платниками податків США. Чи згодні вони з таким “раціональним” використанням їхніх коштів? Адже дуже дивно, що USAID фінансує саме тих, хто порушує засадничі принципи свободи слова та займається чорним піаром та політичними маніпуляціями.

З текстом мого блогу, який видалили на сайті “Ліга”, можна ознайомитися на сайті “Кореспондент” https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3912899/ . Не виключено, що звідти його теж видалять вже найближчим часом.

Володимир Карплюк

Ірпінський міський голова