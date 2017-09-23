Смотрящий Укрзалізниці

Товариш та колега Януковича-молодшого, відомий на Донеччині Андрій Альоша є діючим керівником УЗ.

За останній рік діяльність керівництва «Укрзалізниці» не раз опинялася у центрі серйозних скандалів. Врешті-решт Бальчун поїхав назад до Польщі і національний перевізник вкотре опинився в режимі очікування нового керівника.

Поки чиновники вирішують, кого оголосити новим керівником «Укрзалізниці»,- поїзди не зійшли з рельсів, вагони на місці, відомство працює у звичному режимі, ніхто не сумує за Бальчуном і не чекає оголошення нового керівника, адже діючий керівник УЗ на місці.

Хто ж дійсно керує залізницею? Відповідь на це складне питання надати досить легко.

Тож знайомтесь – Альоша Андрій Миколайович, діючий керівник Укрзалізниці з початку 2017 року.

Андрій Альоша – родом з Донеччини, член Партії Регіонів, товариш та колега по бізнесу Януковича-молодшого, колишній депутат міської ради міста Донецьк, професійний менеджер з управління протизаконними схемами відмивання державних коштів (в народі «смотрящий»).

Маловідома персона в українській політиці. За свою кар’єру управлінця Альоша керував цілим рядом державних підприємств, установ та державних органів на різних посадах, які часто писалися спеціально під нього.

Андрій Альоша – топ-менеджер («професійний смотрящий»), що допомагає підконтрольним йому підприємствам, установам та органам налагодити тісну співпрацю з визначеним ним колом підприємств, в результаті якої кошти державного бюджету опиняються у користуванні замовників його послуг, і насамперед, із використанням тіньових схем. За свої послуги Андрій отримує досить щедрі відсотки, які, в залежності від клієнта, варіюються від 20 до 50.

Постійними клієнтами Альоши щодо надання послуг з управління підприємствами є Юрій Іванющенко (Єнакієвський) і Олександр Янукович, незважаючи на їх відсутність в Україні.

Події 2013-2014 років та Революція гідності не вплинули на попит його послуг щодо розкрадання бюджетних коштів та діяльність вцілому. Альоша, змінив модель управління під вимоги нової влади та продовжив свою діяльність, успішно її здійснює і на сьогодні.

Але про все по черзі…

Маршрут Запоріжжя-Луганськ-Київ

У той час, коли на Майдані у 2013-2014 році відбувалися протистояння, Андрія Альошу було призначено радником з питань взаємодії з бізнесом та залучення інвестицій голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Пеклушенка. З початку 2014-го Альоша залучив до співпраці з Запорізькою обласною державною адміністрацією ряд підприємств, що були підпорядковані Януковичу-молодшому, яким справно перераховувалися кошти державного бюджету, що згодом знімалися та використовувалися на організацію супротиву Майдану та придушення мітингів проти Януковича-старшого тощо. З поміж іншого, це підтверджується і внутрішніми документами Партії регіонів, які були розкриті після втечі Януковича у Ростов.

Не можна оминути увагою і ще один епізод з діяльності Альоши. Вже при новій владі Андрій продовжив свою безпосередню діяльність, щодо виведення бюджетних коштів через напрацьовані ним схеми у Луганському регіоні.

На Луганщині Андрій Альоша швидко збудував звичну йому структуру управління регіоном. Це тіньовий управлінський апарат, який Альоша раніше відпрацював з Януковичем в Запоріжжі та Мелітополі. Досягнути своїх цілей Альоші допомагає проста схема: шляхом підкупу та залякування голів державних адміністрацій чи прямої домовленості в АП, на посади в державних органах, що мають допуск до розпорядження коштами та визначення підприємств, які їх можуть отримувати, призначаються особи, що виконують доручення Альоші. Наприклад, керівником Служби автомобільних доріг України в Луганській області став чиновник із клану Януковича Володимир Балера. «Неофіційним» куратором Служби автомобільних доріг України (САДУ) і Облавтодору став колишній начальник Служби автомобільних доріг України в Харківській області Костянтин Микуленко. Він належить до групи колишнього регіонала Демішкана. І таких призначень було ще дуже багато.

У військово-цивільній адміністрації Луганської області особи, що довгий час тісно співпрацювали з Андрієм Альошею та сприяли його діяльності у виведенні коштів, не прижилися. У 2015 році було звільнено очільника ВЦА Луганської області Туку, а вслід за ним звільнено і осіб з команди Альоші. Новий очільник області Юрій Гарбуз звільнив багатьох призначенців «смотрящого Альоші», у тому числі, його давню помічницю та основну дієву особу у виведенні бюджетних коштів, Єлизавету Пушко-Цибуляк. Структура, яку Андрій так старанно будував, розсипалася. Досить швидко Єлизавета Пушко-Цибуляк, за сприянням Альоші, була призначена на керівну посаду в ПАТ «Укрзалізниця». Повний тезка Альоші – Смирнов Євген Валерійович з Донецька – претендує на посаду першого заступника директора «Укрзалізниці» в Донецькій області. Сам Альоша став діючим керівником ПАТ «Укрзалізниця» з необмеженими повноваженнями.

Бізнес-клас для постояльців УЗ

Весною цього року Альоша прийняв в управління «Укрзалізницю». За даними, які ми отримали всередині компанії, Альоша – діючий керівник УЗ. З часу керівництва УЗ Альошею, товариство почало співпрацювати з рядом приватних компаній, що особисто визначив Андрій, на які УЗ справно перераховує грошові кошти. Як кажуть: вагони рухаються – гроші крутяться, схеми працюють.

Основна схема, яку впровадив, Андрій для збагачення за рахунок УЗ, може шокувати навіть людей, які уже нічому не дивуються.

Зона проведення АТО, наразі використовується багатьма ділками для своїх оборуток. Але Андрій втілив у життя простий і водночас геніальний план: на території зони проведення АТО залишилась велика кількість вагонного парку ПАТ «Укрзалізниця». Усі вагони розбираються на запчастини, на які згодом виготовляються підроблені документи. Ці запчастини, через фіктивні підприємства пропонуються для купівлі УЗ. І звісно ж, Альоша надав чітку вказівку підрозділам і відділам УЗ купувати запчастини для вагонів саме у тих підприємствах, які були ним створені для цих цілей. У результаті маємо: Укрзалізниця купує своє ж майно, а усі кошти, з її рахунків опиняються на рахунка Андрія.

Крім цього, Альоша, у змові з посадовими особами Укрзалізниця, забезпечує виведення коштів з товариства до м. Донецьк через підконтрольні йому підприємства з відкритими рахунками у ПАТ «ВТБ Банк», також і під приводом виконання ремонтних робіт рухомого складу УЗ.

Пушко-Цибуляк: провідниця корупційний схем в УЗ

Однак Альоша, ніколи не здійснював свою діяльність самостійно. У нього, як і у будь-якого керівника є цілий штат підлеглих.

Правою рукою та найвідданішою працівницею Андрія є Пушко-Цибуляк Єлизавета.

Журналістське розслідування виявило її беззаперечну, тісну причетність до оборуток Альоші. Після звільнення з ВЦА Луганської області, в кабінеті пані Єлизавети була знайдені документи, що підтверджували наявність схеми виведення бюджетних коштів з прізвищами людей, їх кураторами від компанії Андрія Альоші «Radimar Consulting», яка зареєстрована у Києві.

За виконання доручень Альоши, його ставленики у державних органах отримують доплати. Стандартна такса становить близько тисячі доларів США за місяць. Пушко-Цибуляк, як основний координатор оборуток, отримує від Альоші вдвічі більше.

Журналістами оприлюднено кошторис винагород посадовцям, що надавались Альошею за квітень 2016 року із підписом і телефоном, на якому стоїть підпис, що дуже схожий на підпис Пушко-Цибуляк. На жаль, ЗМІ не можуть призначати графологічні експертизи і встановити достовірно, що цей підпис дійсно належить пані Єлизаветі. Однак джерела стверджують, що підпис належить саме Пушко-Цибуляк.

З початку 2017 року пані Єлизавета, яка особисто представляла державні відомства у взаємовідносинах із підконтрольними фірмами Альоші та контролювала фінансові операції на ці фірми на Луганщині, долучилась до команди реформаторів «Укрзалізниці». Вона стала начальницею Департаменту корпоративного управління залізничного відомства.

У профільному міністерстві так прокоментували призначення Пушко_Цибуляк: «відповідальна за корпоратизацію «Укрзалізниці» Єлизавета Пушко-Цибуляк має сумнівну репутацію. Відомо про діяльність цієї людини на посаді заступника голови військово-цивільної адміністрації Луганської області. Є акт Рахункової палати, де відображені чіткі порушення законодавства під час роботи цієї людини. У нас відповідати за корпоратизацію буде людина, яка не має елементарного уявлення про це».

Але громадськість більше турбує навіть не професійна кваліфікація, а політична та громадянська позиція пані Єлизавети.

Пушко-Цибуляк зробила неможливе: поєднувала свою посаду з україноцентричним Тукою (якщо вірити його риториці), довгі роки співпраці та виконання доручень довіреної особи Януковича-молодшого Андрія Альоші та «теплу дружбу» з депутатами Опоблоку (колишніми регіоналами). Пушко-Цибуляк зустрічали в компанії Наталії Королевсьої, Сергія Дунаєва, Юрія Павленка, Олександра Клименка. Більше того, нардеп Королевська пише Єлизаветі теплі повідомлення на її особистій сторінці у соціальній мережі.

До речі, зараз на особистій сторінці Пушко-Цибуляк у FB вказано, що вона скромний волонтер. Про роботу в «Укрзалізниці» – жодного слова. А в друзях в перемішку регіонали і нові українські патріоти.