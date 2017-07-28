У Коростенському районі відбулося святкування початку жнив

21 липня у селі Сушки Коростенського району на базі сільгосппідприємства «Добре Поле» у п’ятницю пройшло свято зажинок «Перший сніп», у якому взяли участь жителі села, керівники сільгосппідприємств району та представники районної влади. Таким чином, на Коростенщині було відновлено традицію святкування зажинок, які не проводилися кілька років поспіль.

Керівництво району спільно з аграріями та жителями села зробили перший укіс жита. Після цього на гостей свята чекав концерт в кращих традиціях древлянського краю.

«Для нас є за честь відродити традицію святкування зажинок на Коростенщині. Думаю, що наше починання наступного року продовжать мої колеги з інших господарств району. Приємно, що у святі та в його організації взяли участь місцеві жителі, такі заходи об’єднують громаду», - зазначив директор ТОВ «Добре Поле» Володимир Тарасенко.

Сільгосппідприємство «Добре Поле» обробляє понад 500 га землі села Сушки з 2013 року, вирощує традиційні поліські культури: жито, пшеницю, овес, ячмінь, гречку та трави, які перш за все необхідні для відгодівлі десятків голів худоби. «Добре Поле» сформувало власний парк агротехніки, створило нові робочі місця, допомагає громаді, сільській раді та сушківській школі, до 130-річя якої навіть створили Музей історії села Сушки.

8 липня за підтримки підприємства у Сушках було відкрито Сквер Героїв УПА на місці останньої боївки УПА на Житомирщині. «Добре Поле» спільно з вчителями та учнями висадили пришкільний сад, а до кінця цього року планується повне облагородження саду. У 2018 році підприємство запланувало створення в селі парку «Центральний».