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Українські снайпери стали найкращими на Кубку світу

22 травня 2017

Українська збірна перемогла на Кубку світу серед військових та поліцейських снайперів

Українська збірна перемогла на Кубку світу серед військових та поліцейських снайперів у групі військових, який пройшов у Будапешті.

Про це повідомила прес-служба Нацгвардії України.

Всього в Кубку взяли участь 66 учасників з 18 країн світу. Українська збірна перемогла у групі військових і в індивідуальних, і в групових перегонах. У групі поліції перемогла збірна Угорщини.

Учасники змагань мали влучити у цілі, розташовані на відстані від 15 до 900 метрів. Більшість вправ виконувалися в нестандартних положеннях у різних обставинах, на кількох полігонах. Снайпери вправлялися і в стрільбі з техніки (танк, БТР, вантажівка тощо, і – з багатоповерхівок). До програми входили й нічні стрільби. За турнір кожен учасник виконав близько 30 вправ.

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