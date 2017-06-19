Українські снайпери стали найкращими на Кубку світу

Українська збірна перемогла на Кубку світу серед військових та поліцейських снайперів

Українська збірна перемогла на Кубку світу серед військових та поліцейських снайперів у групі військових, який пройшов у Будапешті.

Про це повідомила прес-служба Нацгвардії України.

Всього в Кубку взяли участь 66 учасників з 18 країн світу. Українська збірна перемогла у групі військових і в індивідуальних, і в групових перегонах. У групі поліції перемогла збірна Угорщини.

Учасники змагань мали влучити у цілі, розташовані на відстані від 15 до 900 метрів. Більшість вправ виконувалися в нестандартних положеннях у різних обставинах, на кількох полігонах. Снайпери вправлялися і в стрільбі з техніки (танк, БТР, вантажівка тощо, і – з багатоповерхівок). До програми входили й нічні стрільби. За турнір кожен учасник виконав близько 30 вправ.