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Президент визначив лауреатів премії “Українська книжка року”

22 травня 2017

Президент України Петро Порошенко присудив щорічну премію “Українська книжка року” авторам Мирославу Дочинцю, Володимиру Корнійчуку та Тетяні Стус. 

Так, щорічну премію Президента “Українська книжка року” присудили таким книжкам: “Синій зошит. Аркуші днів світящих” і “Лад” у номінації “За видатні досягнення у галузі художньої літератури”, “Марія Заньковецька” у номінації “За вагомий внесок у розвиток українознавства”, “Їжак Вільгельм” у номінації “За сприяння у вихованні підростаючого покоління”.

Таким чином, лауреатами премії-2017 стали Мирослав Дочинець та видавництво “Карпатська вежа” за видання “Синій зошит. Аркуші днів світящих” і “Лад”; Володимир Корнійчук та “Видавництво “Криниця” за книжку “Марія Заньковецька”; Тетяна Стус і “Видавництво “Віват” за видання “Їжак Вільгельм”.

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