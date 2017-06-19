Схвалено правила моніторингу способу життя суб’єктів декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) схвалило Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування і направило його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

"Порядок визначає механізм здійснення НАЗК вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам, згідно з декларацією", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними НАЗК, підставами для проведення моніторингу є інформація, яка надходить від фізичних осіб, громадських об’єднань, засобів масової інформації, правоохоронних органів та стосується фактичних даних про невідповідність рівня життя конкретного суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї майну й одержаним доходам згідно з його декларацією.

Окрім цього, зазначено, що документ, розроблений робочою групою у складі представників НАЗК, Секретаріату Кабміну, Мін’юсту, НАБУ та громадськості, дасть змогу уніфікувати процедуру здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Порядок погоджений Громадською радою при НАЗК та провідними громадськими організаціями у сфері запобігання та протидії корупції. Наразі Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування перебуває на державній реєстрації у Міністерстві юстиції.