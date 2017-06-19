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А.Ситник: антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року

22 травня 2017

Директор Національного антикорупційного бюро України повідомив, що при наявності відповідного законодавства антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.

Про це він повідомив під час тренінгу щодо боротьби з топ-корупцією в Україні та поверненню вкрадених активів, передає кореспондент УНН.

“Я сподіваюсь, що питання щодо створення антикорупційного суду буде вирішено. При наявності політичної волі цей суд можна створити до кінця 2017 року. При наявності відповідного законодавства,” — повідомив А.Ситник.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує зняти з реєстрації проект закону про Антикорупційний суд, адже ініціювати його розгляд парламентом може тільки Президент України.

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