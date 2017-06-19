Рішення про безвіз для України опубліковано в офіційному віснику ЄС

Офіційний журнал Євросоюзу опублікував рішення про надання безвізового режиму для України.

Відповідну постанову було опубліковано 22 травня.

Згідно з документом безвізовий режим для України починає діяти через 20 днів після опублікування - 11 червня.

Нагадаємо, рішення про скасування в'їзних віз для українців до Євросоюзу була підписана в Страсбурзі 17 травня 2017 року головою Європарламенту Антоніо Таяні і представником головуючої в ЄС Мальти.

На церемонії також був присутній президент України Петро Порошенко.