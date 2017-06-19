Кенес Ракишев выгребает из казны Казахстана миллиарды на веселые секс-каникулы

О Кенесе Ракишеве в СМИ пишут много. Но стоило бы упоминать сего фигуранта секс-скандалов, финансовых афер и виновника многомиллиардрных убытков почаще. Это касается, как украинской, так и казахстанской прессы. Почему? Узнаете из нашего материала-расследования, проведенного совместно с коллегами из Oevrope.

В конце 2016 года, в своем интервью Блумбергу о банковском секторе Казахстана, Назарбаев заявил, что Национальный банк будет помогать банкам, которые «будут использовать выделенные властями средства, чтобы повысить свою дееспособность и начать кредитовать экономику.” На самом деле, Назарбаев имел ввиду только Казком.

Возникает вопрос: действительно ли средства, выделенные Казкому пойдут на кредитование экономики Казахстана или будут просто использованы на латание дыр в балансе Казкома?

Гражданам Казахстана, налогоплательщикам, я думаю, необходимо знать, что 750 млн. евро из госбюджета уйдут сразу за рубеж на погашение иностранного долга Казкома. Дело в том, что 13 февраля 2017 года Казком должен будет выплатить 750 млн.евро (266 млрд. тенге) держателям его еврооблигаций.

Что такое еврооблигации? Это такие международные долговые обязательства, выпускаемые при получении долгосрочного займа на международных финансовых рынках. Покупают еврооблигации различные международные финансовые институты (банки, фонды, страховые компании и прочие). Еврооблигации – это очень негибкий финансовый инструмент. Долг по еврооблигациям нельзя отсрочить или изменить.

Если Казком попытается это сделать, это будет так называемое событие дефолта, которое сразу повлечет за собой так называемый «кросс-дефолт” – дефолт по всем и каждому международному обязательству Казкома. За ним следует неминуемое банкротство.

Денег на погашение долга у Казкома нет. Существует два выхода из ситуации: либо акционер Кенес Ракишев найдет 750 млн. евро для своего банка, либо государство срочно даст эти деньги Казкому. Ракишев не может использовать акции или другие свои активы для погашения. Только деньги.

Как пишет Oevrope.su, Кенес Ракишев – это просто подставной (номинальный) собственник и управляющий активами Назарбаева и его семьи. Кенес не владеет Казкомом, а номинально записан как акционер. Если бы Кенес был реальным собственником Казкома, Назарбаев не стремился бы спасти банк зятя Тасмагамбетова. Банк был бы просто национализирован и активы его распилены, как это было сделано с БТА Банком.

Просто для сравнения. БТА Банк был захвачен правительством Казахстана 2 февраля 2009 года. До этого, в 2008 году, БТА погасил все свои задолженности и облигации, подлежащие оплате на общую сумму свыше 1,2 млрд. долларов США. А в январе 2009 года, прямо перед захватом, БТА Банк, разумеется без помощи государства, успешно погасил обязательства на общую сумму 430 млн. долл. США. И это было сделано несмотря на преступные действия правительства, направленные на лишение БТА, самого большого банка страны, ликвидности. Интересно, что дела Казкома так плохи, что банк уже даже установил суточный лимит в размере 50 тыс. тенге на снятие наличности. БТА Банк никогда, даже перед самым захватом, не ограничивал снятие наличности по карточкам.

Спасая Казком, Назарбаев спасает свой актив. Однако, жадность не позволяет Назарбаеву спасать свой банк своими деньгами, тем более они просто уйдут на выплаты иностранным инвесторам. Для этого будет использован государственный бюджет.

Бюджет самого большого города Казахстана – Алматы на 2016 год составлял 351 млрд. тенге (и это включая Универсиаду). То есть сумма, которая будет выплачена по еврооблигациям из госбюждета для спасения Казкома, сравнима с бюджетом Алматы – 750 млн. евро или 266 млрд. тенге. Сколько можно было бы сделать для Алматы, если бы ее бюджет был увеличен вдвое? Но теперь эти деньги навсегда уйдут из бюджета страны. Они не будут направлены в экономику страны — на поддержку сельского хозяйства, малоимущих, здравоохранение, образование и другие социальные нужды. Эти 750 млн. евро уйдут на спасение Назарбаевского банка.