Кенес Ракишев выгребает из казны Казахстана миллиарды на веселые секс-каникулы

О Кенесе Ракишеве в СМИ пишут много. Но стоило бы упоминать сего фигуранта секс-скандалов, финансовых афер и виновника многомиллиардрных убытков почаще. Это касается, как украинской, так и казахстанской прессы. Почему? Узнаете из нашего материала-расследования, проведенного совместно с коллегами из Oevrope.
В конце 2016 года, в своем интервью Блумбергу о банковском секторе Казахстана, Назарбаев заявил, что Национальный банк будет помогать банкам, которые «будут использовать выделенные властями средства, чтобы повысить свою дееспособность и начать кредитовать экономику.” На самом деле, Назарбаев имел ввиду только Казком.
Возникает вопрос: действительно ли средства, выделенные Казкому пойдут на кредитование экономики Казахстана или будут просто использованы на латание дыр в балансе Казкома?
Гражданам Казахстана, налогоплательщикам, я думаю, необходимо знать, что 750 млн. евро из госбюджета уйдут сразу за рубеж на погашение иностранного долга Казкома. Дело в том, что 13 февраля 2017 года Казком должен будет выплатить 750 млн.евро (266 млрд. тенге) держателям его еврооблигаций.
Что такое еврооблигации? Это такие международные долговые обязательства, выпускаемые при получении долгосрочного займа на международных финансовых рынках. Покупают еврооблигации различные международные финансовые институты (банки, фонды, страховые компании и прочие). Еврооблигации – это очень негибкий финансовый инструмент. Долг по еврооблигациям нельзя отсрочить или изменить.
Если Казком попытается это сделать, это будет так называемое событие дефолта, которое сразу повлечет за собой так называемый «кросс-дефолт” – дефолт по всем и каждому международному обязательству Казкома. За ним следует неминуемое банкротство.
Денег на погашение долга у Казкома нет. Существует два выхода из ситуации: либо акционер Кенес Ракишев найдет 750 млн. евро для своего банка, либо государство срочно даст эти деньги Казкому. Ракишев не может использовать акции или другие свои активы для погашения. Только деньги.
Как пишет Oevrope.su, Кенес Ракишев – это просто подставной (номинальный) собственник и управляющий активами Назарбаева и его семьи. Кенес не владеет Казкомом, а номинально записан как акционер. Если бы Кенес был реальным собственником Казкома, Назарбаев не стремился бы спасти банк зятя Тасмагамбетова. Банк был бы просто национализирован и активы его распилены, как это было сделано с БТА Банком.
Просто для сравнения. БТА Банк был захвачен правительством Казахстана 2 февраля 2009 года. До этого, в 2008 году, БТА погасил все свои задолженности и облигации, подлежащие оплате на общую сумму свыше 1,2 млрд. долларов США. А в январе 2009 года, прямо перед захватом, БТА Банк, разумеется без помощи государства, успешно погасил обязательства на общую сумму 430 млн. долл. США. И это было сделано несмотря на преступные действия правительства, направленные на лишение БТА, самого большого банка страны, ликвидности. Интересно, что дела Казкома так плохи, что банк уже даже установил суточный лимит в размере 50 тыс. тенге на снятие наличности. БТА Банк никогда, даже перед самым захватом, не ограничивал снятие наличности по карточкам.
Спасая Казком, Назарбаев спасает свой актив. Однако, жадность не позволяет Назарбаеву спасать свой банк своими деньгами, тем более они просто уйдут на выплаты иностранным инвесторам. Для этого будет использован государственный бюджет.
Бюджет самого большого города Казахстана – Алматы на 2016 год составлял 351 млрд. тенге (и это включая Универсиаду). То есть сумма, которая будет выплачена по еврооблигациям из госбюждета для спасения Казкома, сравнима с бюджетом Алматы – 750 млн. евро или 266 млрд. тенге. Сколько можно было бы сделать для Алматы, если бы ее бюджет был увеличен вдвое? Но теперь эти деньги навсегда уйдут из бюджета страны. Они не будут направлены в экономику страны — на поддержку сельского хозяйства, малоимущих, здравоохранение, образование и другие социальные нужды. Эти 750 млн. евро уйдут на спасение Назарбаевского банка.
В 2014 году Кенес Ракишев проводил в Лондоне время с начинающей голливудской актрисой Челси Перейра и моделью Тиеррой Карлосон.
Причем одновременно с обоими девушками. Голубоглазая брюнетка Челси Перейра – одна из самых сексуальных актрис Голливуда, недавно засветившаяся в фильме «Форсаж — 7». Фигура и лицо Челси получили высокую оценку на страницах мужских журналов, для которых девушка с удовольствием демонстрирует свои прелести.
В 2014 году роковая красотка начинала свою карьеру в кино и, судя по всему, не гнушалась другими способами подработать. Челси сама предложила казахскому джигиту… секс втроем, причем в качестве еще одной партнерши должна выступить модель — Тьерра Карлосон.
Обошлось это Кенесу Ракишеву всего в пятьдесят тысяч долларов: по двадцать девушкам и десять – на представительские расходы.
Надо отдать должное настоящему мужчине Ракишеву, который не растерялся и выразил готовность провести время сразу с двумя горячими девушками. «Не проблема, я буду видеть вас обеих! Пришлите мне данные карты, и я пошлю для вас пятьдесят тысяч долларов», — пишет казахский предприниматель.
«Это так интересно! Мы все получим столько удовольствия. Мы закажем номера для себя :-)», — флиртует в ответ девушка.
Судя по тому, что после уточнения технических вопросов, Челси Перейра высылают Кенесу Ракишеву данные забронированного отеля и дату перелета из Лос-Анжелеса в Лондон, октябрь 2014 года в жизни казахского олигарха выдался запоминающимся — в Лондоне ему не дали замерзнуть сразу две американские штучки, о которых грезят миллионы мужчин в мире.
У Челси, кстати, в одном Фейсбуке больше миллиона подписчиков на странице, и еще почти двести тысяч в Инстаграмме.
Вот и доказательство:
На момент времени известно, что Кенес Ракишев пытается забить поисковую выдачу белым пиаром, публикуя несуразицы о себе любимом, тем не менее, вряд ли это увенчается успехом.
Исходя из такой риторики, прозвучавшей еще в 2012 году, не удивительно, что среди друзей Ракишева многие одиозные политики, приверженные лично Владимиру Путину. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров. Авторитарный правитель Республики Ичкерия в своем аккаунте в Instagram поздравлял Кенеса Ракишева с днем рождения. При этом писал о нем следующие хвалебные оды: «глубоко верующий еловек», «брат», «в народе князь». В 2014 году Кадыров даже сделал Ракишеву подарок – наградил высшим орденом Чеченской Республики — медалью своего имени.
Как Ракишев обогатился на банкротстве БТА Банка
Каким образом Кенес Ракишев зарабатывает деньги — можно увидеть на примере умышленного банкротства БТА Банка. До февраля 2009 года финучреждение принадлежало Мухтару Аблязову. В дальнейшем казахстанская власть обвинила его в антигосударственных деяниях, в краже $6 млрд, и национализировала банк.
По утверждению независимых СМИ, БТА Банк уничтожили специально — для распила денежных средств. Собственный капитал банка на то время составлял около 4 миллиардов долларов. Также в нем находилось около 10 млрд долларов западных кредиторов.
БТА-Банк пережил серию реструктуризаций и в итоге в 2014 году его продали Ракишеву всего-навсего за 16 тысяч долларов. Новый владелец, получив капитал банка, прикарманил все миллиарды. Кроме того, он отказался платить западным кредиторам вложенные ими в БТА средства.
Олигарх выкупил БТА-банк при помощи Казкоммерцбанка, а вскоре оба финучреждения заявили о слиянии, под общим названием последнего. Кенес Ракишев моментально вошел в состав правления Казкоммерцбанка, а затем и в состав совета директоров. Процесс интеграции завершился летом 2015 и объединенный банк стал крупнейшим в Казахстане. Несколько месяцев спустя капиталы фингиганта еще увеличились. В конце 2015 года Кенес Ракишев получил разрешение антимонопольного комитета Украины на приобретение более 50 процентов акций банка БТА Украина, еще одного актива, за которым когда-то стоял Мухтар Аблязов, указывали в своем расследовании журналисты Радио свобода. Как сообщает Delo.ua, в конце апреля 2016 года БТА Банк (Казахстан) увеличил долю в уставном капитале БТА Банка (Украина) с 49,988% до 89,996%.
В дальнейшем ангажированные СМИ написали, что «информационную кампанию, цель которой очернить деловую репутацию казахского бизнесмена Кенеса Ракишева, организовал бывший руководитель банка БТА-Казахстан Мухтар Аблязов». В свою очередь Мухтар Аблязов, который сейчас находится во французской тюрьме в ожидании экстрадиции в Россию по обвинениям, считает происходящее местью за свою оппозиционную деятельность в Казахстане.
Куда Кенес Ракишев тратит миллионы
Жить на широкую ногу, владея громадным состоянием, не запретишь. Именно этим и руководствуется Кенес Ракишев. В многомиллионных растратах младоолигарх был замечен еще в 2008 году. По данным авторитетного The Sunday Times, казахский магнат купил бывшее семейное гнездо английского принца Эндрю – Саннингхил-Парк. Как удалось позже узнать не менее авторитетному Daily Mail, имение Кенес Ракишев купил не для себя, а в подарок другу – олигарху Тимуру Кулибаеву. Интересно, что Ракишев не отрицал факт переговоров о покупке, называя принца Эндрю «другом». Также, не менее забавно, что у Кулибаева на то время уже была недвижимость в Британии – на бывший дом герцога и герцогини Йоркской он потратил в 2007 году 15 миллионов фунтов стерлингов.
Зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев, судя по похождениям, под стать своему другу Кенесу Ракишеву. Саннингхил-Парк он прикупил для своей любовницы — Гоги Ашкенази.
Что касается Кенеса Ракишева, то он сейчас тратит деньги еще вычурнее. В 2016 году СМИ облетела информация, что Кенес Ракишев вовлечен в несколько секс-скандалов. В числе его любовниц – несовершеннолетние. На сайте realkazz.wordpress.com были опубликованы фрагменты переписки казахского магната с одиозным российским сводником Петром Листерманом. Сразу отметим, что новость в интернете пролежала не долго, и была удалена – как и многие информационные материалы о скандальной жизни Ракишева. Тем не менее, подробности указанной переписки все же сохранились. Следуя им, Листерман доставил Кенесу Ракишеву в сексуальное рабство 15-летнюю Елену Селезневу. Также, он отправлял неугомонному младоолигарху моделей постарше – это называлось «прислать переводчиц».
Шороху навел и другой секс-скандал, произошедший в Лондоне в 2014 году. Общественности стало известно, что Кенес Ракишев оплатил сексуальные утехи с двумя начинающими киноактрисами – Челси Перейрой и Тиеррой Карлосон. Первая, впоследствии, появилась в фильме «Форсаж-7». СМИ утверждают, что интим Кенесу предложили сами девушки, тогда еще малоизвестные. За соитие втроем он, вроде бы, заплатил 50 тысяч долларов. И пойти на такой шаг его не смутили ни наличие семьи, ни огласка.
Всю информацию о скандалах вокруг своего имени Кенес Ракишев пытается всячески скрыть.
По материалам: rakishev.org