Керівник проекту ТРЦ на "Героїв Дніпра": Ми зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців мікрорайону, які підтримали будівництво центру

Жодного руйнування станції метро "Героїв Дніпра" при будівництві торговельно-розважального комплексу не відбувається. А сам ТРЦ будуватиметься з урахуванням думки мешканців прилеглих будинків. Про це в ефірі 5 каналу заявив керівник проекту ТРЦ Оазис Олександр Жога.

Він наголосив, що наразі вже завершені роботи з укріплення станції метро "Героїв Дніпра". "Зроблена гідроізоляція, силікатизація ґрунтів, з обох боків вздовж тунелю станції змонтовані понад 600 паль (свай), які повністю виключають можливість впливу зовнішніх навантажень", - сказав Жога. Таким чином, додав він, за рахунок проведених робіт фактично змонтований залізобетонний саркофаг, який повністю ізолює станцію метро від зовнішнього впливу, в тому числі підтоплення, яке періодично там відбувалося.



Олександр Жога спростував інформацію про поступове руйнування станції. "Була проведена державна комплексна експертиза. Є позитивний висновок Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. І всі підтвердили, що жодного впливу немає. І руйнування при будівництві не відбувається і не буде", - додав він.



Крім того, зауважив Жога, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, було ухвалене рішення зібрати підписи мешканців мікрорайону, оскільки саме ті, хто живуть в прилеглих будинках, мають висловити своє ставлення. За його словами, було зібрано понад 3 тисячі підписів "за" у 80 будинках в радіусі станції метро "Героїв Дніпра". Жога також додав, що у списках тих, хто висловився "за" будівництво центру вказана контактна інформація підписантів. Тому їх автентичність можна перевірити.



Олександр Жога також додав, що до проектування ТРЦ було залучене британське архітектурне бюро, яке має досвід у будівництві аналогічних об'єктів біля метрополітену в Лондоні та Берліні.



За словами Жога, нині місце біля станції метро - зона хаотичної торгівлі, де постійно бруд і безлад, але згодом стане цивілізованою зоною відпочинку. "Торговельний центр будуватиметься із використанням новітніх технологій. Центр буде сучасним і гарним. Торговельним центром європейського рівня", - наголосив керівник проекту. Зокрема, на даху буде організований громадський простір зі сквером, зоною відпочинку, лавками та безкоштовним WI-FI.