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Ігор Коломойський заходить в Аграрну партію України

Дніпропетровський олігарх Ігор Коломойський «заходить» в Аграрну партію України. Про це RegioNews повідомило джерело в середині АПУ. «Це стало очевидно після Х з’їзду в Києві, коли на сцену «Палацу України» зі словом від «УКРОП» вийшов Тараса Кривенко. Він – людина Ігоря Коломойського. Від такого кроку багато хто не в захваті», - говорить на правах анонімності джерело. Нагадаємо, що на з’їзді партії Кривенко виступив з привітальним словом. Чому раптом він там з’явився лідер АПУ Віталій Скоцик не пояснив. Зал мовчки «проковтнув» це вітання. Як зазначено на офіційному сайті «УКРОП» Тарас Кривенко – з жовтня 2015 року і дотепер працює керівником департаменту організаційної роботи та партійного розвитку.