У Києві поліція затримала серійного кривдника студенток

Спочатку правоохоронці розкрили грабіж та затримали кривдника 18-річної дівчини. Згодом розбійника впізнала ще й 20-річна потерпіла.

Перша подія сталася два тижні тому у лісопарковій зоні. До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшла заява про напад від студентки столичного вузу.

Правоохоронцям потерпіла розповіла, що ввечері, повертаючись із навчання, до неї ззаду підбіг невідомий і почав виривати сумку. Дівчина намагалася чинити опір, але чоловік виявився сильнішим. Зловмисник вихопив сумку, забрав планшет і втік.

У ході слідчо-оперативних заходів за підозрою у вчиненні злочину оперативники затримали 26-річного іноземця. У Києві він заробляв на життя продажем шаурми.

Цього ж дня за допомогою звернулася 20-річна уродженка Черкаської області. Кількома днями раніше вона поверталася додому проспектом Глушкова, де до неї підбіг незнайомець та під погрозою ножа наказав віддати гроші. Оглянувши сумку, злодій забрав п’ятдесят гривень, а з кишені витягнув мобільний телефон. Однак, побачивши, що гаджет із розбитим екраном, вирішив його не забирати. Прикмети зловмисника збігалися з описом доставленого до поліції грабіжника.

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві